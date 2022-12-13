Asgari ücrette gözler ikinci toplantıya çevrildi: Hükümet masaya bu rakamla oturacak!

13 Aralık 2022 Salı, 09:22

Asgari Ücret zammı için tespit komisyonunun ikinci toplantı günü geldi. Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan, tüm ödemeleri ise dolaylı yoldan ilgilendiren “Asgari ücret 2023 zammı ne olacak?” sorusunun cevabına yarın bir adım daha yaklaşılacak. Daha sonraki takvim henüz belirlenmese de yıl bitmeden yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Ancak nihai rakamı ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı ifade ediliyor.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni ücrete ilişkin, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz” mesajını verdi. Asgari ücret için birçok rakam konuşulurken tarafların masaya oturacağı rakamlar da netleşti.

HÜKÜMET İLK TEKLİFİ SUNACAK

Ekonomi Gazetesi’nden Mehmet Kaya'nın aktardığına göre, bu kez teknik çalışmalar pek önem taşımıyor. Asgari ücretin tespiti için yapılan çalışmalarda sosyal baskının öne çıktığı belirtiliyor. “Sırtımızda yumurta küfesi yok, içimize sinmeyen bir rakama imza atmayız” diyen TÜRK-İŞ’in komisyondaki heyetinin başkanı Pevrul Kavlak, “Üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız, niye atmadığımızı da çıkacağız, kamuoyuna basına medyaya açıklayacağız” demiş ve kapıyı 7 bin 785 liradan açtı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın anketine göre beklenti 7 bin 845 lira olurken, hükümet kanadının 8 bin TL’nin üzerinde bir ilk teklifle masaya oturacağı tahmin ediliyor.

TÜİK VERİLERİ DİKKATE ALINACAK

Bunda, TÜİK’in yapacağı hesaplama ana rollerden birini oynayacak. Ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin günlük kalori ihtiyacına ve bunu sağlamak ile deneli bir beslenme için gerekli gıdanın tutarına yönelik hesaplamalar geçmiş yıllarda komisyona sunuluyordu. TÜİK her ne kadar Türkiye geneli fiyatlar üzerinden oluşturduğu veri tabanını kullansa da zaten gıda fiyatlarındaki artış tüm yurtta yüksek seyrediyor.

VERGİ FERAGATI VE TEŞVİK İLE ÜCRET YUKARI ÇEKİLECEK

Öte yandan hükümet kanadından gelecek ilk teklifle birlikte vergi ve diğer unsurlar dikkate alınarak ücretin yukarıya doğru gitmesi için çeşitli görüşmeler yapılacak. Ücreti yukarı çekmek için kullanılacak araçlar ise kamunun teşviki ile gelir vergisi düzenlemesi. Geçmiş yıllarda uygulanan teşvikin biraz daha yükseltilerek verilmesi de pazarlığa konu edilecek.