Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi: Rakam belirlenmedi! Üçüncü toplantı bekleniyor

Yayınlanma: 16.12.2024 - 15:39

Güncelleme: 16.12.2024 - 15:59

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi. Yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ağar, toplantıda herhangi bir ücret rakamının telaffuz edilmediğini belirtti.

'ASGARİ ÜCRET PAZARLIK MASASI DEĞİLDİR'

Ağar, geçmiş yıllardaki toplantılarda da ücretin hemen belirlenmediğini hatırlatarak, “Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlık masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli" dedi.

'VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRELİM'

Asgari ücretle geçinen 8 milyondan fazla yurttaşın sorunlarını dile getirdiklerini vurgulayan Ağar, Hazine ve Maliye Bakanı'nın "kötü günler geride kaldı" açıklamasına atıfta bulunarak, “Kötü günler geride kaldıysa, güzel günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücreti yükselterek vatandaşların yüzünü güldürelim” dedi.

KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon TÜRK-İŞ temsil ediyor. TÜRK-İŞ heyetinin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor. Heyette aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alıyor.

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