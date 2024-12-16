Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:33

Güncelleme: 16.12.2024 - 15:45

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı. Milyonlarca çalışanı etkileyen yeni asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık tarihinde yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN SAYISI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.

KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon TÜRK-İŞ temsil ediyor. TÜRK-İŞ heyetinin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor. Heyette aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alıyor.

İLK TOPLANTIDAN RAKAM ÇIKMAMIŞTI

Yapılan ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücret için herhangi bir rakam belirlememişti. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri arasında görüş alışverişi yapıldı ancak asgari ücret artışı konusunda henüz somut bir karar alınmadı.

"SONRA GERİ ADIM ATAMAYIZ"

10 Aralık tarihinde yapılan toplantının ardından basına konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Çünkü biz para vermiyoruz, para talep ediyoruz. Rakam vermeye gerek yok, yaşantımız ortada. İnsanların geçim şartları ortada. Bize rakamı para verenler söyleyecek" ifadelerini kullanmıştı.

İŞÇİ VE İŞVERENİN EL BİRLİĞİYLE KALKINMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin kalkınmasının işçi ve işverenin el birliğiyle başarılabileceğini vurguladı. "Alın teriyle sermayeyi karşı karşıya getiren anlayışı reddediyoruz" diyen Işıkhan, işçi ile işverenin birbirini destekleyerek ülke ekonomisini güçlendireceğini belirtti.

AKP KULİSİNDE ASGARİ ÜCRET İÇİN TAHMİNLER

Bugün başlayacak asgari ücret artışıyla ilgili komisyon toplantıları öncesinde AKP kulislerinden bilgiler geldi. AKP yöneticileri, asgari ücret artışının dengeli yapılması gerektiğini ve artış oranı ile asgari ücretin en azından 22 bin TL'nin üzerine çıkmasını beklediklerini belirttiler. AKP yöneticileri, asgari ücretin 22 bin TL ve üstünde olması gerektiğini savunuyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamı 24 bin TL’ye kadar çıkarabileceği tahmin ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET VE İŞVEREN MALİYETİ

Halen geçerli olan asgari ücret, bir işçi için brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlenmişken, kesintilerle net 17 bin 2 lira 12 kuruşa düşüyor. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL ÇALIŞIYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve üyeler arasındaki oyçokluğuyla karar veriliyor.