Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, Türk-İş'i asgari ücretliler temsil edecek: 'Damdan düşenler' masada

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

Bu yılki toplantılarında ise özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ücret artışlarında hedef enflasyonu işaret etmesinin tartışılması bekleniyor. İktidarın orta vadeli programında 2024 enflasyon hedefi yüzde 33. Eğer buna göre artış olursa asgari ücretin 15 bin 200 lira civarında olması gerekiyor. Ancak martta yerel seçimler var. İktidarın seçim öncesinde oranı yükseltebileceği yorumları da yapılıyor.

Bu süreç beklenirken komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş’ten önemli bir adım geldi. Türk-İş kendi sorumluluğunda olan 5 kişilik heyetin büyük çoğunluğunun asgari ücretli işçilerden oluşmasını istiyor. Bu kapsamda heyette 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli işçi olacak. Ancak heyetin başkanlığını yine Türk-İş yönetiminden bir ismin yapması bekleniyor. Uzmanlar da heyete dışarıdan destek verecek.