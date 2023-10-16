Memur, emekli ve asgari ücretlinin maaşı yılbaşında ne kadar olacak? İşte çarpıcı tahmin...

Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:09

Güncelleme: 16.10.2023 - 16:09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan hafta sonu yaptığı açıklamada ise, ”İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız” dedi.

ARA ZAM İHTİMALİ MASADAN KALKTI MI?

Çalışmayan emeklilere Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında tek seferlik 5 bin TL ikramiye verilecek. Peki yeni düzenleme ile birlikte emekliye ara zam ihtimali ortadan kalktı mı? Hükümet cephesinden yapılan son açıklamalar sonrasında memur, emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye konuşan Yeminli Mali Müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşına ilişkin tahmini rakam verdi.

Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“En son açıklandığı üzere emeklilere tek sefere mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Kasım ayının 15’ine kadar hesaplara yatacak, çalışmayan emeklilere verilecek ikramiyenin 60 milyar TL’den fazla bir maliyeti söz konusu. Bu emeklilere kısa süreli bir nefes aldıracaktır. Esnaflara yönelik prim gün sayısının düşürülmesi hazırlığı, tüm emeklilerin kök maaşlarının artırılması ve kademeli bir şekilde zam yapılması için sene başında daha fazla oransal zamdan faydalanılması adına düzenlemeler yapılacak. Şu anda ara zam ihtimali ortadan kalkmış gözüküyor.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM ORANI NE OLUR?

Bakan Işıkhan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın zam yapılacağını söyledi. Bu aslında son 6 aylık enflasyon farkını işaret ediyor. Şu anda açıklanan ilk üç aylık (temmuz, ağustos, eylül) enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti, bu kümülatif bir artıştır. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonları geldiğinde yüzde 38’ler civarında bir artış olacağını Bakan Işıkhan tahmin etti.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri sadece enflasyon farkını alıyor, memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı artı toplu sözleşmeden kaynaklı zam alıyor. Haziran ayında yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Sene başında yüzde 15’lik bir toplu sözleşme zammı yapıldı. Yüzde 38 ile yüzde 50 arasında 9 puanlık bir fark bulunuyor.

"REFAH PAYINI İÇERECEK"

Ancak burada son yıllarda yapılan zamlarda gördüğümüz üzere hem emeklilere hem de memur ve memur emeklilerine birbirine yakın zam yapıldı. Son zamda yüzde 25 tüm emekli kesime uygulandı. Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine sene başında yapılacak zammın yüzde 50 oranında olacağını düşünüyorum. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için bu zam refah payını içeren bir düzenleme olacaktır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 TL civarında bu zamla 15 bin TL’ye yakın bir emekli maaşı olacağını düşünüyoruz. Memur maaşı ise 22 bin TL seviyesinde, artışla birlikte 33 bin TL’ler seviyesine çıkacağını düşünüyoruz.

En düşük emekli maaşı şu an itibarıyla 7500 TL seviyesinde, ara zam yapılsaydı 10 bin TL seviyesine çıkması gerektiğinden bahsetmiştik. Yeni yılda yapılacak olan zamla 11 bin 250 TL ile 12.500 TL arasında en düşük emekli maaşının olacağını tahmin ediyoruz.

KÖK MAAŞ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SEVİYESİNE GETİRİLMELİ

Bu yapılırken kök maaşın en düşük emekli maaşı seviyesine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kök maaşa bir zam yapılmazsa emekliler burada oransal zamdan faydalanmıyorlar. Ara zamda 6 bin TL ve altında olan kök maaş sahipleri zam alamadı. 2025 sonu itibarıyla da tek haneli enflasyon hedefi olduğu için emeklilerimizin kök maaşının en düşük maaş seviyesine taşınması gerekiyor. Eğer bu yapılırsa emekliler her oransal zamdan mutlak suretle daha fazla faydalanacaklardır.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücrete zam konusu sadece enflasyon farkından ibaret değil, masada birden fazla veri var. TÜİK’in verileri, kamu kurumlarının verileri, gelişmişlik endeksleri ve diğer hususlar da asgari ücret tespit komisyonunda tartışılıyor. Komisyon karar verdikten sonra kamu kurumu ile istişare ediyor. Karar memur, emeklileri ve özel sektör çalışanlarını da etkileyecek. Yani toplumun tüm kesimlerindeki çalışanları etkileyecek.

Asgari ücretin minimum 15 bin TL seviyesine çıkacağını düşünüyorum. Bu da yüzde 40’lar seviyesinde bir artışa tekabül ediyor. Burada enflasyon seviyesi dikkate alınacaktır.”