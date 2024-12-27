Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yapı değişebilir

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:52

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:52

Türk-İş’in bundan sonra katılmama kararı aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelik ile düzenleniyor. Kararnamenin 522. maddesine göre, komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birisinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu temsilcisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden oluşuyor.

Buna göre komisyonda 15 üye bulunuyor. Hükümeti temsilen 5, işçi tarafını temsilen 5 ve işveren tarafını temsilen de 5 üye yer alıyor. En fazla üyeli işçi konfederasyonu Türk-İş olduğu için işçi tarafını komisyonda Türk-İş temsil ediyor. İçerisinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşu da TİSK. Bu nedenle de işverenleri komisyonda TİSK temsil ediyor.

Kararnameye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanıyor. Yani Türk-İş katılmasa bile komisyon hükümet ve işveren temsilcileri (10 kişi) ile toplanıp karar alabiliyor. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.

Yönetmeliğe göre de komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesin nitelik taşıyor. Yani karar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra kesinlik kazanıyor. Asgari ücrette değişiklik yapılabilmesi için mutlaka komisyonun toplanması gerekiyor.

İktidarın önümüzdeki günlerde komisyonun yapısında değişiklik yapabileceğine dikkat çekiliyor. Hak-İş de uzun yıllardır komisyonun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ediyordu.