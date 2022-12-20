Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bugün: Beklenti 9 bin TL

20 Aralık 2022 Salı, 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılacak üçüncü toplantısında milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret belirlenecek. Ankara kulislerinde 8 bin TL ile başlayan beklentinin üçüncü toplantı öncesi 9 bin TL’ye kadar yükseldiği konuşuluyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ve Çalışma Bakanlığı’nın oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı öncesi saat 11.00’de Türk-İş Başkanlar Kurulu toplanacak. Son durum değerlendirilerek teklif edilecek rakam konusunda başkanlar kurulunun onayı alınacak. Sendikaların dinlenmesinin ardından ise saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda komisyon toplanacak. Son tahminlere göre asgari ücretin 8 bin 500 lira ile 9 bin lira arasında olabileceği asgari ücret desteği artırılarak da işverenlerin desteğinin alınacağı yorumları yapılıyor. Ancak rakam konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor.

TOPLUSÖZLEŞMEYE DARBE

Diğer taraftan sendikalarda da bir bekleyiş var. Asgari ücretin açıklanmasının ardından başka bir sorunun ortaya çıkacağına dikkat çekiliyor. Örgütlü, ücretlerin toplusözleşme ile belirlendiği bazı işyerlerinde, işçilerin ücretlerinin asgari ücretin altında kalacağına dikkat çekiliyor. Bu işyerlerinde ücretler otomatik olarak asgari ücret seviyesine çekilecek. Ancak bu kez de toplusözleşmenin bir anlamının kalmayacağına işaret ediliyor. Bundan sonrası için sürecin asgari ücretle belirlendiği, artışların TÜİK’in enflasyonuna göre yapıldığı bir döneme girileceği yorumları dile getiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir uzlaşmaya varılacağını belirtti. Bilgin, “Hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir beklentiyi gerçekleştirmiş olmayı umuyorum. Enflasyonist ortamda çalışanların rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.