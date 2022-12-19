Asgari ücrette son viraj

19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 7 Aralık’ta birinci, 14 Aralık’ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını yarın saat 14.00’te gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. Bu toplantının ardından da sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taşınacağı yorumları yapılıyor. Öte yandan, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, komisyon toplantısından önce asgari ücret gündemiyle toplanıp değerlendirmelerde bulunacak.

‘MASADAN KALKARIZ’ DEMİŞTİ

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ , öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor.

(Pevrul Kavlak)

Toplantıda işçi heyetine başkanlık eden, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, önceki gün yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

“Yaşanan krizin bedelini yine biz ödüyoruz. Herkes şunu iyi bilsin, bu ülkede emekçinin krizi var. İşçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, dar ve sabit ücretlinin krizi var. Bu, bizim krizimiz. Biz yoksullaştık. Biz, kaybettik. Bu krizin bedelini, biz ödedik. İçimize sinen bir rakam olursa, kararı imzalayacağız. Eğer ortaya çıkan rakam içimize sinmezse, hiç kuşkunuz olmasın, o masadan kalkacağız.”