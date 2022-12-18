Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ iktidara rest çekti: 'Masadan kalkarız'

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 20 Aralık’ta yapacağı 3. toplantısı öncesinde işçi heyetine başkanlık eden, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak dikkat çekici mesajlar verdi.

Türk Metal Bursa 1 No’lu Şube’nin dün yapılan 4. Olağan Genel Kurulu’na katılan ve ülkede kriz yaşandığını belirten Kavlak, “Yaşanan krizin bedelini yine biz ödüyoruz. Herkes şunu iyi bilsin, bu ülkede emekçinin krizi var. İşçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, dar ve sabit ücretlinin krizi var. Bu kriz bizim krizimiz. Biz yoksullaştık. Biz kaybettik. Bu krizin bedelini biz ödedik” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanının “Asgari ücreti fazla artırmayın, 400 doları geçmeyin, yoksa ihracat sekteye uğrar” dediğini anımsatan Kavlak, şöyle devam etti: “Sanayide elektriğe yüzde 400, doğalgaza yüzde 264 zam gelmiş. Adamların gıkı çıkmıyor. Ama gözünü emekçinin parasına dikiyor. Yahu siz bu emekçilerin ekmeğine daha ne kadar çökeceksiniz?”

(Petrul Kavlak)

MASADA RAKAM OLACAK

TÜİK’in enflasyon rakamlarını da eleştiren Kavlak, şuna dikkat çekti: “Aralık ayı başında ne dediler: Yüzde 84. Peki, devletin yeniden değerleme oranı var ya. Hani, köprü geçişlerine, pasaport harçlarına yapılan güncelleme, kaç olarak açıklandı: Yüzde 123. Neden? Çünkü devletimiz ‘bu rakamın altında açıklarsam, zarar ederiz’ diyor. Aslında, enflasyon en az bu kadar diyor. Devlet ediyor da biz zarar etmiyor muyuz?”

Kavlak ayrıca, gerekirse TÜİK’e işçilere yönelik geçinme endeksi için başvuracağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Asgari ücretin insan onuruna yaraşır düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa, kararı imzalayacağız, olmazsa hiç kuşkunuz olmasın, o masadan kalkacağız.”

Bir başka toplantıda açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 20 Aralık'ta buluşacaklarını, masada rakam olacağını ve uzlaşmayı sağlayacaklarını vurguladı.

VERGİ ORANLARI DA DEĞİŞTİRİLMELİ



Pevrul Kavlak vergi oranlarıyla ilgili de değişiklik talep ettiklerini söyledi. Verginin ağırlığına işaret eden Kavlak, “Böyle haksız düzen kabul edilebilir mi? İşçinin, emekçinin sırtına bu kadar binilir mi” diye sordu.

Vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenlemeler istediklerini dile getiren Kavlak işçilere şöyle seslendi:

“O masada bunların mücadelesini vereceğiz ama o masada yalnız olmayacağız. O masada sizler de bizimle olacaksınız, güç vereceksiniz. Gerekirse sizi meydanlara çağıracağız. Gelecek misiniz? O halde düşün peşimize.”

