Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor?

16 Aralık 2022 Cuma, 12:16

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdi. Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantı için geri sayım başladı. Merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısının tarihi açıklandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.



2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantı 20 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Bu toplantıda taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar masada olacak.

Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



