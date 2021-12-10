Asgari ücret toplantısında asgari geçim tutarı açıklandı

10 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir işçinin aylık asgari geçim tutarında hesabı da sözü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bıraktı. Bakanlık da ağır işlerde çalışan işçiler için aylık asgari geçim tutarını 3 bin 567 TL olarak açıkladı.

"DENGELİ OLMALI"

Komisyonun toplantısı bu kez Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda gündeme gelen bazı rakamlar işçi ve işveren arasında uzlaşma havasını bozdu. Uzlaşmazlık, bu haftaki sonuç beklentisini zora sokarken karar toplantısının tarihi ise netleşmedi. Toplantı öncesinde TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, “Çalışanların enflasyon karşısında ezilmeyeceği, dengeyi kaçırmayacak ama diğer taraftan uzun vadeli yatırım ve istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz” dedi.

Komisyonda TÜİK, bir işçinin aylık asgari geçim tutarını açıklamadı. Verileri Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’e verdi. Hesabı da bakanlık yaptı. Önder’in çıkışta yaptığı açıklamaya göre asgari geçim tutarı hafif işlerde çalışan işçiler için 2 bin 979 TL, ağır işlerde çalışan işçiler için de 3 bin 567 TL olarak belirlendi.

Komisyon Başkanı Önder, TİSK’in bu rakamı ortalama 3 bin 100 TL olarak uygun bulduğunu, Türk-İş’in de “3 bin 900 TL’nin altına düşmez” dediğini söyledi. Önder’in bu açıklaması ise tarafların teklifi olarak algılandı. Ancak Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Biz bir rakam söylemedik. 3 bin 900 TL Türk-İş’in Kasım 2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nda yer alan bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetidir” dedi.

Irgat toplantıda anlaşma sağlayamadıklarını belirterek “Çalışanların gülümseyeceği, refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti şu anda maalesef henüz bulamadık. Yaşanan enflasyon üzerine refah payı talep ediyoruz” dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi ve işveren tarafı olarak üç başlıkta anlaşma sağladıklarını belirtti. Bunlar şöyle: 1- SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. İşverenlere sağlanan 5 puanlık desteğin işçilere de sağlanması. 2- Birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücrete göre düzenlenmesi. 3- Asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde ilk yılda uygulandığı gibi yüzde 6, diğer yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması. Asgari ücret eskiden olduğu gibi bakanlıkta yapılacak dördüncü toplantıda belli olacak. Belirleyici ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bu süreçte işçi tarafının Erdoğan ile görüşmesi de bekleniyor.

"DÜZGÜN TEKLİF VERİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için ‘TÜİK’i esas alırız’ demiş. Bunu bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!” tepkisini gösterdi.