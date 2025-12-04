Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor: Yeni artışla tüm hesaplar tamamen değişecek!

Yeni asgari ücret için hazırlıkların hızlanmasıyla birlikte komisyon yapısında gündeme gelen olası revizyon tartışmanın odağına yerleşti. Mevcut modelde hükümetin 5 olan temsilci sayısının 1’e düşürülmesine yönelik değerlendirmeler, sürecin işçi–işveren dengesi doğrultusunda yeniden şekilleneceğine işaret ediyor. Bu değişikliğin, karar mekanizmalarında hükümet ağırlığını azaltarak işçi ve işveren tarafının etkisini artırabileceği belirtiliyor.

SÜREÇ 12 ARALIK’TA BAŞLIYOR Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Kararlar her yıl olduğu gibi birkaç aşamada ve oy çokluğuyla alınacak.

MEVCUT ÜCRET VE 2026 BEKLENTİLERİ Brüt 26 bin 5 TL, net 22 bin 104 TL olarak uygulanan mevcut asgari ücret için 2026 tahminleri netleşmeye başladı. SGK primi ve işsizlik sigortası fonuyla birlikte işveren maliyeti 30 bin 621 TL seviyesinde bulunuyor.

Yeni yılda yüzde 20–30 aralığında artış gündemde. Bu çerçevede: Yüzde 20 artış: 26 bin 584 TL

26 bin 584 TL Yüzde 25 artış: 27 bin 630 TL

27 bin 630 TL Yüzde 30 artış: 28 bin 735 TL

Zam senaryoları yüzde 28,5’ten yüzde 40’a kadar genişlerken hesaplamalar şöyle şekilleniyor: Yüzde 28,5 artış: 28 bin 405 TL

28 bin 405 TL Yüzde 30 artış: 28 bin 736 TL

28 bin 736 TL Yüzde 35 artış: 29 bin 841 TL

29 bin 841 TL Yüzde 40 artış: 30 bin 946 TL

YENİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK? Asgari Ücret Tespit Komisyonu; TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümetten toplam 15 temsilciden oluşuyor. Komisyon genellikle dört toplantının ardından karar açıklıyor. Belirlemede öne çıkan başlıklar: Enflasyon verileri

İşçilerin geçim koşulları ve yaşam maliyeti

İşveren maliyetleri

İstihdamın korunması

Ekonomik büyüme ve makro göstergeler

ENFLASYON TEMEL PARAMETRE OLACAK TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31–33 aralığında, OVP’de ise yüzde 28,5 seviyesi öngörülüyor. Bu oranlar, yeni asgari ücret zammının ana belirleyicisi olarak dikkat çekiyor.

ASGARİ ÜCRETİN KRİTİK ÖNEMİ Asgari ücret yalnızca maaşları değil çok sayıda sosyal ve ekonomik kalemi etkiliyor. İşsizlik maaşı, doğum borçlanması, GSS primleri, tazminatlar, stajyer ücretleri ve BES devlet katkısı gibi ödemeler bu tutar üzerinden hesaplanıyor.

Artışın etkilediği başlıca ödemeler: Tazminatlar: Brüt ücret arttıkça kıdem ve ihbar tazminatları yükselecek.

Brüt ücret arttıkça kıdem ve ihbar tazminatları yükselecek. İşsizlik maaşı: Hem en düşük hem en yüksek tutar artacak.

Hem en düşük hem en yüksek tutar artacak. Rapor parası ve analık ödeneği: İş kazası, hastalık ve doğum izinlerine bağlı ödemeler yükselecek.

İş kazası, hastalık ve doğum izinlerine bağlı ödemeler yükselecek. Stajyer ücretleri: Brüt asgari ücrete bağlı olarak güncellenecek.

Brüt asgari ücrete bağlı olarak güncellenecek. Borçlanmalar: Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması primleri artacak.

Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması primleri artacak. GSS, Bağ-Kur ve SSK primleri: İsteğe bağlı sigorta ve GSS primleri ocak ayında yükselecek.

DİĞER ÇALIŞANLARA YANSIMA Asgari ücret artışı özel sektörde maaş skalalarının belirlenmesinde referans olduğu için diğer çalışanların zam oranlarını da yukarı çekecek.