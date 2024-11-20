Deprem mi oldu? 20 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son depremler! Deprem mi oldu? 20 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? 20 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:32

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

20 KASIM 2024 SON DEPREMLER

08:06:34   -.-  2.4  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

07:51:51   -.-  1.7  -.-   KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN)                      

07:46:30   -.-  1.8  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                          

07:12:55   -.-  1.5  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            

06:27:37   -.-  1.1  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

06:18:54  -.-  1.2  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

06:17:44   -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    

06:13:39   -.-  1.0  -.-   GOZENE-YESILYURT (MALATYA)                        

05:14:05    -.-  1.8  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      

05:08:51    -.-  2.2  -.-   DEGIRMITAS-GEVAS (VAN)                            

05:04:33  -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                  

04:59:46  -.-  2.2  -.-   KAYAELI-KEPSUT (BALIKESIR)                        

04:58:41   -.-  1.8  -.-   KALEKOY-KALE (MALATYA)                            

04:24:54   -.-  1.5  -.-   GUMUSYAKA-ELMALI (ANTALYA)                        

03:54:10   -.-  2.8  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        

03:36:55  -.-  1.8  -.-   YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)                       

03:20:36  -.-  1.4  -.-   YENICE (CANAKKALE)                                

03:05:15   -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

03:01:13   -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

02:49:42    -.-  1.4  -.-   FERIZ-BAYRAMOREN (CANKIRI)                        

02:41:34   -.-  1.5  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

02:24:10   -.-  1.2  -.-   YESILVADI-HENDEK (SAKARYA)                        

02:23:38   -.-  1.5  -.-   KARABURUN-GOLBASI (ADIYAMAN)                      

01:41:09    -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler
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