Asgari ücrette dikkat çeken kulis: İkinci tur öncesinde açıklanabilir

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:22

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:22

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde seçilme yeterliliğine ulaşmayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçmenin karşısına yeni ekonomik vaatlerle çıkması bekleniyor.

Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, iktidar kanadı yüzde 50+1'e ulaşmak için ikinci turun 'çantada keklik' olmadığının bilincinde. Bu yüzden yeni seçime 10 gün kala propaganda döneminde yeni ekonomik vaatlerle seçmenin karşısına çıkacak.

ÜCRETLER ERİDİ

Kulislerde bu süreçte ücretli kesime ve çiftçilere hangi mesajların verileceği konuşuluyor. Ücretli çalışanların yarıya yakının asgari ücretli olması veya bordrolarının asgari ücretten gösterilmesi, yeni asgari ücretten beklentileri artırıyor. Yılbaşında aldığı ücret enflasyon karşısında yüzde 15.21 oranında gerileyen ücretli çalışanlar bir yandan asgari ücrette artış beklerken, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler ise ocak ayında olduğu gibi paralel bir ücret artışı bekliyor.

Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte belirsizlikten şikayetçi olan iş dünyası şimdi de asgari ücretin 28 Mayıs’tan önce belirlenip belirlenmemesine takılmış durumda. Her ne kadar Erdoğan seçim sürecinden önce asgari ücretin temmuz ayında yeniden ele alınacağını belirtse de ara zam oranının seçim öncesi ilan edilebileceği konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimden önce katıldığı bir TV programında asgari ücretin 500 dolara karşılık gelen bir seviyede belirlenebileceğini söylemişti.