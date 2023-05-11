Asgari ücretliye açlık vaat ettiler!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 03:00

Buna karşın iktidar, seçim vaadi olarak yine açlık sınırının altında asgari ücret vaat etti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz 2023’te ikinci kez belirlenecek ücret için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” dedi.



Buna göre dünkü dolar kuruyla vaat edilen asgari ücret 9 bin 760 lira. Aynı kurla mevcut asgari ücret 434 dolar, açlık sınırı 519 dolar. Ayrıca açlık sınırının temmuz ayında daha da yükseleceği ortada.