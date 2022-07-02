Asgari ücret zammının ardından KYK yurduna gelen zamma tepkiler büyüyor: 'Bize bir gençlik borçlusunuz'

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammını açıkladı.

Erdoğan, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 artışla net 5 bin 500 TL olduğunu duyurdu.

Asgari ücrete yapılan ara zammın hemen ardından CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yüzde 80 zam yapıldığını açıkladı.

CHP'li Alpay Antmen yaptığı paylaşımda "Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar" ifadelerini kullandı.

KYK yurtlarına %80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptıklar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar. — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) July 1, 2022

"BU AYMAZLIĞA İNANAMIYORM"

Yüzde 80'lik zamla beraber 800 liraya kadar çıkan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerine birçok siyasi isim ve öğrencilerden tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız "Sırf barınabilmek için mi kredi almış olacaklar ve mezun olunca yüzbinlerce lira geri ödeyecekler" diyerek tepki gösterdi.

Yıldız, paylaşımında "Verdiğiniz KYK Kredisi 850TL, yeni yaptığınız zamla beraber sadece yurt ücreti aylık 800TL. Bu gençler neyle yaşayacak? Sırf barınabilmek için mi kredi almış olacaklar ve mezun olunca yüzbinlerce lira geri ödeyecekler?!!! Gerçekten inanamıyorum bu aymazlığa. Yeter" dedi.

Verdiğiniz KYK Kredisi 850TL, yeni yaptığınız zamla beraber sadece yurt ücreti aylık 800TL.



Bu gençler neyle yaşayacak?



Sırf barınabilmek için mi kredi almış olacaklar ve mezun olunca yüzbinlerce lira geri ödeyecekler?!!!



Gerçekten inanamıyorum bu aymazlığa.



Yeter. — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) July 1, 2022

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise gelen zamma tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Suriyelilere çocuk başına para ödeyen Erdoğan, KYK'ya %80 zam yaptı. Suriyeliye çocuk başına yardım yapıp Türklere çocuk başına vergi kesmektir KYK yurtlarına zam yapmak: Devlet bu parayı almaz ise batmaz. Ancak veremeyeceği için okul bırakacak çok genç var."

Suriyelilere çocuk başına para ödeyen Erdoğan,

KYK ya %80 zam yaptı.Suriyeliye çocuk başına yardım yapıp Türklere çocuk başına vergi kesmektir KYK yurtlarına zam yapmak: Devlet bu parayı almaz ise batmaz. Ancak veremeyeceği için okul bırakacak çok genç var — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 2, 2022

"BİZE GENÇLİK BORÇLUSUNUZ"

Öte yandan öğrenciler de KYK yurtlarına gelen zam artışına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Yurt koşullarının kötüyken bu zammın yapılmasını sorgulayan öğrenciler, "Kendi ülkemizde mülteciyiz ya yeter artık bi dur durağınız yok mu?" ifadelerini kullandı.

Başka bir öğrenci ise "Asgari ücrete yaptığınız(sözde) zammı KYK ücretlerinden geri alıyorsunuz. Siz gerçekten bize gençlik borçlusunuz. Haram zıkkım olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte öğrencilerden gelen tepkilerden bazıları;