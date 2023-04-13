Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete ne zaman zam yapılacak?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 20:14

Güncelleme: 13.04.2023 - 20:14

2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret, sendikaların araştırmalarına göre şimdiden açlık sınırının altına düştü. Çalışan nüfusun yaklaşın yüzde 40'ını ilgilendiren asgari ücrette seçim öncesi bir "ara zam"mın hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi.



Asgari ücrete geçtiğimiz yıl temmuz ayında yapılan ara zammın ardından bu yıl da ara zam yapılım yapılmayacağı merak ediliyor.



"GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart'taki TBMM’de grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine “Ara mara olur mu ya. Zaten zamları yaptık. Zamların hepsini yaptık. Şimdi bütün zamların filan hepsini zaten açıkladık. Hayırlı olsun” dedi.

Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamma göndermede bulunarak, “Temmuzda var” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?



AKPnin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesi kamuoyuyla paylaşıldı. Seçim beyannamesinde asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalara da yer verildi.



AKP'nin seçim beyannamesinde asgari ücret ile ilgili şu cümleler yer alıyor:

"Tüm çalışanlarımızın büyüyen Türkiye’nin artan refahından hak ettiği payı almasını sağlayacağız. Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücrette enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın refah payı almalarını sağlayacağız.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız."