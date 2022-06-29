Asgari ücrete ara zam için ilk toplantı bugün yapılacak, konuşulan rakam en az 5 bin TL

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısını bugün yapacak. Yaklaşık 8-9 milyon asgari ücretli işçinin gözü bu toplantılarda olacak. Komisyonda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

AÇLIK SINIRI 6 BİN 391

Türk-İş toplantı öncesinde dün “açlık-yoksulluk sınırı” araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Bir anlamda asgari ücretin ne olması gerektiğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre açlık sınırı 6 bin 391 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 818 lira. Şu anda 4 bin 253 lira olan asgari ücret açlık sınırının 2 bin 138 lira altında. Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 8 bin 313 lira olarak hesaplandı. Asgari ücretin gerçek değerine ulaşabilmesi için neredeyse bir asgari ücret kadar daha artırılması gerekiyor. Türk-İş açıkça belirtmese de araştırmasıyla asgari ücretin bu olması gerektiğine işaret ediyor. Ancak pazarlık masasında bu seviyelere gelebilmenin çok zor olduğuna da vurgu yapılıyor.

TİSK’TEN ŞARTLI EVET

Masada işverenleri temsil eden TİSK, artışa olumlu yaklaşıyor. Ancak ücrette yapılacak artışın devletle paylaşılmasından yana. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün kabine sonrasında, “Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir” dedi. Bu açıklamada, kulislerde artışla özellikle küçük işletmelere gelecek yükün bir kısmının devlet tarafından karşılanacağı şeklinde yorumlandı. İşyerleri asgari ücrete gelen artışların ardından işçi çıkarma ya da sigortasız işçi çalıştırma gibi yollara başvurabiliyor. Bunun önüne geçmek için sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması yoluna gidilebileceğine dikkat çekiliyor. Ancak bunun için belli bir süre işçi çıkarmama şartı getirilebileceği de yine kulislerde konuşulanlar arasında.

İŞVERENE DESTEK

Rakamın ne olacağı konusunda taraflarda farklı yorumlar var. Ancak ortak nokta asgari ücretin 5 bin liradan az olmayacağı yönünde. Ancak işverene sigorta priminin bir kısmının devlet tarafından karşılanması, asgari ücret desteği gibi uygulamalarla destek verilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Asgari ücretteki artış işsizlik maaşından, 65 yaş aylığına, GSS priminden yardımlara kadar birçok başka kalemi de etkileyecek. Buralarda da artış olacak. Zamlı asgari ücret 1 Temmuz’dan itibaren yürürlükte olacak.

KREDİ KARTIYLA SİMİT

Türk-İş araştırmasında, doğalgaza yıl başından bu yana toplam yüzde 75.5’lik zam yapıldığına dikkat çekerken, çiftçilerin girdi maliyetlerine yetişemediklerine işaret etti. Türk-İş, kapanan şirket sayısının aylık bazda yüzde 59, yıllık bazda yüzde 126 arttığını, 2016’da 15.9 milyon icra ve iflas dosyası varken mayıs itibarıyla 23.5 milyona çıktığını belirtti. Araştırmaya göre, alım gücü eriyen tüketiciler için çıkarılan 900 ve 800 gramlık paketlerin ardından 750 gramlık beyaz peynirler de raflara çıktı. Alım gücü düşen yurttaş, simidi de kredi kartıyla aldığı için simitçi büfelerinde pos cihazları görülmeye başlandı. Özellikle hem semt pazarlarında hem marketlerde dilimle karpuz satışı yaygın hale geldi. Tanesi 50 TL’yi bulan 200 gramlık tereyağı paketlerine de alarm takılmaya başlandı.