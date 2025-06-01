Asgari ücrete ara zam konusuna işverenler sıcak bakmıyor: Patron artışa karşı!

Asgari ücrete temmuzda ara zam talepleri gündemde. Halen yaklaşık 8 milyona yakın işçi aylık net 22 bin 104 lira olan asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Açlık sınırı 25 bin 92 liraya ulaşmış durumda. Türk-İş’in verilerine göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti, yani olması gereken asgari ücret 32 bin 463 lira. Mevcut asgari ücret ile olması gereken asgari ücret arasındaki fark 10 bin liranın üzerine çıkmış durumda.

İşçi kesiminde temmuz ayında asgari ücrete ara zam talepleri dile getiriliyor. CHP de geçen hafta içerisinde hem işveren hem de işçi konfederasyonlarını ziyaret ederek asgari ücrete ara zam yapılmasının önemine dikkat çekti. Asgari ücreti belirleyen komisyon 15 üyeden oluşuyor. 5’i hükümet, 5’i işçi, 5’i de işveren temsilcisi. Komisyon kararlarını çoğunlukla alıyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını da TİSK temsil ediyor. Türk-İş komisyonun yapısı değişmeden toplantılara katılmayacağını duyurdu. Geriye hükümet ve işveren temsilcileri kalıyor. Ancak alınan bilgiye göre, işveren tarafı asgari ücrete ara zamma sıcak bakmıyor.

YETERSİZ AMA...

İşveren tarafı da asgari ücretin yetersiz olduğunu kabul ediyor. Bu ücretle geçinmenin olanaklı olmadığını dile getiriyor. Ancak çekinceleri var. Mevcut ekonomik koşullarda şirketlerinin finansal performansının iyi olmadığını, para kazanamadıklarını, ücret artışının firmaları sıkıntıya sokacağını savunuyorlar. Asgari ücrete ara zammın şirketleri zorlayacağını ileri sürüyorlar.