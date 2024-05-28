Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında asgari ücrete 2 kere zam yapılması nedeniyle, bu yıl temmuz ayında ara zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:33
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak?
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2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanan asgari ücrete, bu yıl zam gelip gelmeyeceği gündemde. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek şu açıklamada bulundu;

"Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor.

Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.


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