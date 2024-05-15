Açlık sınırı asgari ücrete fark attı: Yoksulluk sınırı 60 bin lirayı aştı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:31

Güncelleme: 15.05.2024 - 16:31

BİSAM'ın, TÜİK verilerini dikkate alarak yaptığı 2024 Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BİSAM'ın açıkladığı verilere göre açlık sınırı 17 bin 2 TL'lik asgari ücrete 754 TL ile fark attı. Öte yandan yoksulluk sınırı ise Mart ayında 57 bin TL olarak hesaplanmıştı. Nisan ayında yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira olarak hesaplandı.

Raporda esas alınan gider gruplarında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Nisan 2024 için 17 bin 756 lira olarak ölçüldü.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira olarak gerçekleşti.

TEK BAŞINA YAŞAYAN BİR KİŞİNİN YAŞAM MALİYETİ 28 BİN LİRA

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 28.458 lira olmalıdır. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 28.458 lira olarak tespit edildi.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 592 LİRA

Günlük harcamalarda Nisan 2024’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 172.07 liralık harcama gereksinimi oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 124.81 lira olarak hesaplandı.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 155.14 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 40.25 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 31.20 liralık masraf yapılması gereken ürün grubudur. Yumurta için 8.98, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 13.77 lira harcama yapılması gerekiyor.