Ekonomistler değerlendirdi: Maaşlara Mehmet 'Şimşek' etkisi!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:45

Güncelleme: 08.09.2023 - 12:45

Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamları hakkında konuştu.

Bakan Şimşek, maaş zamlarına ilişkin, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Peki hedef enflasyon söylemi maaşlarda nasıl bir etkiye yol açacak?

Ekonomistler, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını değerlendirdi.

Ekonomist Güldem Atabay, "Yerel seçimden sonra ücretiyle yaşayanın, emeklinin başına ne geleceğini Şimşek açıklayı vermiş. Kemerinizde iki delik daha açmayın, yemeği kesin demekte. Hedef enflasyon %5, hiç değişmedi. TCMB enflasyonun 2023 sonu %68' olacağını 2024'te inanırsanız %33'e ineceğini söylüyor" dedi.

Yerel seçimden sonra ücretiyle yaşayanın, emeklinin başına ne geleceğini Şimşek açıklayıvermiş. Kemerinizde iki delik daha açmayın, yemeği kesin demekte.



Hedef enflasyon %5, hiç değişmedi. TCMB enflasyonun 2023 sonu %68' olacağını 2024'te inanırsanız %33'e ineceğini söylüyor. https://t.co/Mk5hJkUO47 — Güldem Atabay -Ekonomist (@guldematabay) September 7, 2023





Ekonomist Alaattin Aktaş ise, "Mehmet Şimşek "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" dedi ya... Kafam karıştı! 2024 için memura verilen zam %15+%10, yani birikimli %26.5. TCMB'nin enflasyon tahmini %33. Şimdi %26.5, %33'e eşit ya da ondan büyük mü yani? Anlayan bana da anlatsın!" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" dedi ya...

Kafam karıştı!

2024 için memura verilen zam %15+%10, yani birikimli %26.5.

TCMB'nin enflasyon tahmini %33.

Şimdi %26.5, %33'e eşit ya da ondan büyük mü yani?

Anlayan bana da anlatsın! — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) September 7, 2023





Ekonomist Murat Muratoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak!" dedi... Bugüne kadar tutan tek bir hedef gösterebilir mi?" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

"Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak!" dedi...

??

Bugüne kadar tutan tek bir hedef gösterebilir mi? — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) September 7, 2023





Ekonomist Selçuk Geçer ise, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak!"demiş. HEDEF DERKEN" açıklamasını yaptı.