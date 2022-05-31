Asgari ücrete kadar çıkıyor: Plaj giriş fiyatları ortalama 200 TL’den başlıyor

31 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Ekonomik krizle birlikte şirketlerin kıyıları ticarileştirmesi sonucu yurttaşlar plajları ücretsiz kullanamıyor. Plaj giriş fiyatları ortalama 200 TL’den başlayıp 3 bin 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Şirketler yiyecek-içecek alımını zorunlu kılıyor. Bu fiyatlarla sadece plaj masrafı bile asgari ücretle yarışıyor.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle yazın tatil yapmak yurttaş için zorlaştı. Kıyı Kanunu’nun 6. maddesine göre kıyılar, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Kıyılarda duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Ancak kıyıların özelleştirilmesiyle birlikte işletmeler, Ege ve Akdeniz bölgelerinin en güzel plajlarını “işletmeleri” haline getirmiş durumda.

DENİZE GIRMEK PARAYLA

Özel işletmelere ait plajların giriş ücretleri ortalama 200 TL’den başlayıp 3 bin 200 TL’ye kadar çıkıyor. Bu durumda, asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğu Türkiye’de, bir hafta tatil yapmak isteyen dört kişilik bir ailenin özel plajlara girebilmek için yeme-içme masrafları hariç ortalama 5 bin 600 TL harcaması gerekiyor.

Plaj giriş ücretlerinin yanında yiyecek-içecek fiyatları da gün geçtikçe artıyor. Özellikle Bodrum Türkbükü’nde mekân fiyatları da dudak uçuklatıyor. Geçen yaz 98 TL’ye servis edilen lahmacun bu sene 195 TL, ayranın fiyatı ise 95 TL. Alaçatı’da ortalama 500 TL olan plaj ücretinin yanında içerideki yemek fiyatları ise yine ortalama 250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Çeşme’de ise plaj girişinde verilen minimum 400 TL’yi işletme içeride harcamanızı istiyor. Kuşadası’nda tatil yapmak isteyen bir ailenin de yemeğe ortalama kişi başı 100 TL harcaması gerekiyor.

HALK PLAJLARI DEVREDE

Özel işletmelerin yanı sıra Bodrum, Çeşme ve Muratpaşa gibi belediyeler tarafından işletilen plajlara girişler ise ücretsiz. Şezlong ve şemsiye fiyatlarının ortalama 20 TL olduğu plajlarda cankurtaran hizmeti de bulunuyor.