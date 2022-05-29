Şile'de plajlarda yoğunluk: 'Sultanbeyli'den geldik değişiklik olsun diye'
İstanbullular, sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilerek Şile plajlarına akın etti. Hafta sonunu ailesiyle birlikte geçiren bir yurttaş, "Sultanbeyli'den geldik. Bugün hava güzel, denizde güzel çocuklara değişiklik olsun diye geldik" diye konuştu.
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Sıcaktan bunalanlar denize akın etti. Şile'de plajlardaki yoğunluk dikkat çekti. Denizin tadını çıkaranlar havadan da görüntülendi.
Hafta sonunu ailesiyle birlikte geçiren Ahmet Bacaksız, "Sultanbeyli'den geldik. Bugün hava güzel, denizde güzel çocuklara değişiklik olsun diye geldik. Şile plajına iki yıldır pandemi nedeniyle gelememiştik. İnsanlar da baya özlemişler denizi galiba, yoğunlaşmaya başladı" dedi.
"ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SERİNLEYELİM DEDİK"
Ailesiyle birlikte Ümraniye'den gelen Mert Uzun ise, "Bugün çok sıcak hava, çocuklarla birlikte gelelim serinleyelim dedik. Deniz soğuk hava sıcak ama daha giremedik. Biraz kalabalık plaj, bu kadar beklemiyorduk aslında. Şimdi çocuklarla birlikte oyun oynayarak zamanımızı geçiriyoruz" diye konuştu.
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