Milyarlarca dolar zarar etmişti, dev bankadan yeni adım

03 Kasım 2021 Çarşamba, 11:47

İsviçre Bankası Credit Suisse, Archegos Capital adlı bir risk fonu ile yaptığı işlemler nedeniyle 4,7 milyar dolar zarar etmişti. Bankanın yatırım bankacılığı ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri olayın ardından görevlerini bıraktı.

İki kaynağa göre, Credit Suisse açıklayacağı yeni merkezi yapı ile uzaktaki birimlerininin yaşanan skandalların ardından toparlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Skandallar İsviçreli bankanın milyarlarca dolar kaybetmesine neden olmuştu.

İSVİÇRE'NİN İKİNCİ EN BÜYÜK BANKASI



Yarın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak olan İsviçre'nin ikinci en büyük bankası, Nisan ayında toparlanma sürecini yönetmesi için tecrübeli bankacı Antonio Horta-Osario'yu başkanlık görevine getirmişti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, beklenen kilit değişikliklerden birinin küresel seçkin sınıfa hizmet edecek olan tek bir varlık yönetimi birimi oluşturulması olduğunu ve bu birimin bankanın Zürih'te bulunan ana merkezinin gözetimine odaklanacağının düşünüldüğünü söyledi.

ÜÇ BİRİM TARAFINDAN GERÇEKLEŞİYOR



Altı yıl önce uygulanan mevcut yapı kapsamında, varlık yönetimi İsviçre birimi, temel olarak varlıklı Çinli müşterilere hizmet eden Asya Pasifik birimi ve İsviçre merkezli bir uluslararası birim olmak üzere üç birim tarafından gerçekleşiyor.

Varlık yönetimi birimlerini bir çatı altında toplamak, Credit Suisse'i çok daha basit hale getirerek maliyetleri azaltmaya imkan verecek.

HAZIRSIZLIK YAKALANMIŞTI



Kaynaklara göre, bu değişiklik aynı zamanda bağımsızlığa alışmış yerel bankacıların üzerlerindeki baskıyı artırarak, üst yöneticilere karşı daha sorumlu hale getirebilir. Yetkililer geçmişteki çoğu skandala hazırsızlık yakalanmıştı.

Kaynaklardan biri Reuters'a bankanın ana merkezindeki yöneticilerin riskten kaçındığını ve yerel bankacılara, ne kadar kâr ettirirlerse ettirsinler, özgür hareket alanı tanımak istemediklerini söyledi.

Credit Suisse sözcüsü yorum talebine cevap vermedi.