Asgari ücrete yılda 3 kez zam talebi Meclis'e sunuldu! 'Cumhurbaşkanı karar verecek'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:35

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:35

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Gürer, Türkiye'de 4 milyondan fazla hanenin sosyal yardımla ayakta durduğunu söyledi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşların yaşam standardının gittikçe düştüğünü belirten Gürer, yoksul kesimlerin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını savundu.

"ASGARİ ÜCRET GEÇİNEBİLİR BİR ÜCRET OLMALIDIR"

Vergi ve gelir adaleti ile geçinilebilir bir ücretin her kesim için sağlanması gerektiğini dile getiren Gürer, çalışanların enflasyona ezdirildiğini, asgari ücretin "ortalama ücrete" dönüştüğünü ifade etti. Gürer, "Asgari ücretin ne olduğu değil, alım gücü önemlidir. Asgari ücret, geçinilebilir bir ücret olmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer



"YOKSULLUK ARTACAKTIR"

Gürer, asgari ücret görüşmelerinin 11 Aralık'ta başlayacağını ve 4 toplantı sonunda belirleneceğini belirterek, "Esas kararı verecek Cumhurbaşkanı'dır. Asgari ücretle ilgili düzenleme yapılırken asgari ücretin temel ücrete dönüştüğü unutulmamalıdır. Asgari ücret korunmadığı takdirde yoksulluk artacaktır" diye konuştu.

"4 AYDA BİR BELİRLENMELİ"

CHP'li Gürer, asgari ücretin 4 ayda bir belirlenmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını da bildirerek, "Yılın ilk 4 ayı için asgari ücretin en az net 22 bin lira olmasını öneriyorum. 4 aylık enflasyona karşı korunacak bir uygulamaya geçilirse net 22 bin lira önemli bir tutar olacak. Bu, en düşük kamu aylığı ve memur maaşı üzerinden saptadığım bir rakamdır" ifadelerini kullandı.