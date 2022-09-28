Asgari ücret için büyük iddia: Seçim zammı yüksek olacak

28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:19

Aralık ayı yaklaştıkça enflasyonla giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündem olmaya başladı. Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023'ün ücretinin ne olacağı da merak konusu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında asgari ücrete yüksek enflasyon gözetilerek zam yapılacağını belirtiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı konuşmalarda yüksek enflasyonun geniş kesimlerin canını yaktığını kabul ediyor. Seçim öncesi milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

'SADECE ASGARİ ÜCRET DEĞİL...'

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz da bugünkü yazısında asgari ücrete dair iddiada bulundu. Oğuz asgari ücrete yüzde 80 oranında zam gelebileceğini belirtti.

Oğuz bugünkü köşe yazısının “Asgari ücrete en az yüzde 80 zam gelecek” başlıklı kısmında şunları kaydetti:

"Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enflasyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enflasyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…"