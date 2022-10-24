Asgari ücrete zam tarihi yaklaşırken tartışmalar hız kazandı
Asgari ücretin belirleneceği tarih yaklaşırken artışın ne kadar olacağına yönelik tartışmalar da hız kazandı. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret tutarıyla ilgili üç ihtimal üzerinde sıklıkla duruluyor. Bunlardan birisi de "işverene sağlanan prim desteğinin yüzde 58 artırılması nedeniyle asgari ücretin de bu kadar artırılacağı" şeklinde. Tartışmaya dahil olan Prof. Dr. Aziz Çelik ise farklı değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücret komisyonun ne zaman toplanacağı merakla beklenirken, yapılacak artışa ilişkin de tartışmalar devam ediyor. Asgari ücret zammıyla ilgili çoğunlukla üç ihtimal üzerinde duruluyor. Artışın son 6 aylık enflasyon kadar olacağı üzerinde durulurken bir başka görüş ise zammın yüzde 80’inin üzerinde yapılacağı. Ayrıca 2023 bütçesinde işverene prim desteğinin yüzde 58 artırılmasıyla asgari ücrete yapılacak zammın da en az bu kadar olacağı görüşü de tartışılıyor.
‘ACELECİ TAHMİNLER’
Prof. Dr. Aziz Çelik de tartışmalara dahil oldu. İşverene prim desteğinde sağlanacak yüzde 58 artışın asgari ücret tutarına işaret edemeyeceğine değinen Çelik, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
“2023 Bütçe Kanunu’nda devletin işverenlere asgari ücret için sağladığı prim destek ödeneğinin yüzde 58 artırılması üzerine yapılan asgari ücret tahminleri oldukça tartışmalı. Prim desteğinin yüzde 58 artmasından kaynaklı asgari ücretin de yüzde 58 artarak 8700 TL olacağı iddia ediliyor. Bunların aceleci tahminler olduğunu düşünüyorum.”
‘ENFLASYON VE SEÇİM ETKİLİ OLACAK’
Çelik şu değerlendirmede bulundu: “Prim desteğinin yüzde 58 artması otomatik bi sonuç doğurmaz. Asgari ücret pekala bunun altında veya üstünde de artırılabilir. Asgari ücret artışı seçim ve enflasyon dahil pek çok faktöre bağlı olacak. Hükümetin ve işverenlerin tutumu, sendikaların ısrarı, enflasyonun düzeyi gibi çok sayıda faktöre bağlı olacak. O nedenle böyle otomatiğe bağlanmış tahminler çok su götürür.”
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