AKP'li Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Bir miktar refah payı da var

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:43

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret, bu yıl ikinci kez artırılmasına rağmen hayat pahalılığı karşısında eridi. Son zamla 5500 lira olarak belirlenen asgari ücrete yeni yılda yapılacak artışın ne olacağı merak ediliyor.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama geldi. Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Kurtulmuş, yeni belirlenecek rakama ilişkin şunları söyledi:

"Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" demişti. Bu kapsamda 2023 yılı için asgari ücrette en az 8 bin 690 TL yani yüzde 58’lik bir artış olacağı ise konuşulmaya başlanmıştı.