Asgari ücretin üstüne çıktı! Birleşik Metal-İş: Ocak ayında açlık sınırı 8 bin 72 TL oldu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:35

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 15:35

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) ocak ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Dönem Raporu’nu bugün yayınladı.

Açlık ve yoksulluk sınırı hesabının, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapıldığı belirtildi.

Buna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, ocak ayı için 8 bin 782 liraya ulaştı. Bu harcama tutarının, sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğu belirtildi. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 30 bin 379 TL oldu.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığının 2 bin 385 lira olduğu belirtilirken bu değerin yetişkin bir kadın için 2 bin 276, 15-18 yaş aralığındaki bir genç için 2 bin 471, 4-6 yaş arası bir çocuk için bin 651 lira olduğu kaydedildi.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 250 LİRAYI AŞTI

Günlük harcamalarda ocakta en yüksek maliyet grubunu, süt ve süt ürünleri grubu 106 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 41,76 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı da 47 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,4 liraya ulaşırken katı yağ ve sıvı yağ ise 19 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu. Yumurta için 6,9 TL; şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,8 lira harcama yapılması gerektiği aktarıldı.

SEPETİN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASINI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünleri, yüzde 36,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı, yüzde 24,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 19 iken ekmek, makarna vb. için ise pay, yüzde 11 olarak açıklandı. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 9,4 oldu.