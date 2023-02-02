Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi: Asgari ücret martta 10 bin TL olacak

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 14:01

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 14:04

Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, seçime kadar olan sürecin büyük bir belirsizlik içerdiğini ve herkesin bu belirsizliğin ne olacağını konuştuğunu söyledi.

Mart ayında asgari ücrete yeni bir zam beklediğini söyleyen Çelebi, “Tahminime göre martta 10 bin TL seviyesine çıkarılacak” dedi.

Dünya gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan’nın haberine göre, Çelebi, “GSMH’den dar gelirlilerin aldığı pay yüzde 34’tü. Bu oran yüzde 25’e düştü. İnanılmaz bir gelir gerilemesi var. Bu toplumun huzurunu da tehlikeye atıyor. Türkiye’nin seçim sonrasında enflasyonla çok disiplinli bir politikayla mücadeleye girmesi gerek. Türkiye enflasyonla çok fazla gidemez. Rakamları indirdiğiniz zaman hayat pahalılığı sorununu çözemiyorsunuz. Çözüm; hep hastalık kalacak, parça parça kararlar alınacak şekilde aranıyor" ifadelerini kullandı.

Çelebi devamında, "Seçimden sonraki aylar 2023 yılını toparlamaya yetmez. 2024 sonuna kadar uğraşmak lazım. Seçim sonucu ne olursa olsun bir istikrar programı uygulamak gerekecek. Bütçede gelir gider dengesi kalmadı, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70’in altına indi” diye konuştu.