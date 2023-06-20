Asgari ücrette AGİ var mı?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 17:34

Güncelleme: 20.06.2023 - 17:34

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. AGİ'nin, ara zam sonrası yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.



AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), Türkiye'de çalışanların veya emeklilerin yaşam maliyetlerini karşılamak amacıyla belirlenen bir sosyal destek mekanizmasıdır. AGİ, gelir vergisi kanunu kapsamında uygulanır ve asgari ücretle çalışan veya belirli gelir gruplarına mensup kişilerin gelirlerine bağlı olarak hesaplanır.

AGİ'nin temel amacı, düşük gelirli kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktır. AGİ, çalışanların veya emeklilerin vergi matrahından düşüldüğü için, bu kişilerin vergi yükümlülüklerini azaltır ve daha fazla gelir elde etmelerini sağlar. AGİ, kişinin veya hane halkının toplam geliri ve aile durumu gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanır.

AGİ tutarı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Asgari Yaşam İndirimi (AYİ) tutarına göre hesaplanır. AYİ, belirli bir aile tipi ve büyüklüğü için temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan asgari gelir miktarını temsil eder. AGİ, AYİ tutarının yüzdesi olarak belirlenir ve bu tutar, çalışan veya emeklinin aylık gelirinden düşülür.

AGİ KALKTI MI?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması 2022 yılında kaldırıldı.