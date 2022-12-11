İktidara yakın gazete duyurdu... İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar

11 Aralık 2022 Pazar, 09:23

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 bütçe görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri asgari ücret oldu.

2023 yılına ilişkin asgari ücret tespitine tarafların çalışmaları sürerken, AKP kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi olduğu belirtildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 ve 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçlarına göre "işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu" belirtilmişti.