Asgari ücrette sıcak kulis bilgisi: Yeni rakam için dikkat çeken iddia!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 16:54

Güncelleme: 18.12.2024 - 16:54

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantıda, yeni asgari ücret rakamının ilk kez netleşmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ankara kulislerinde konuşulan rakamı kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA KULİSLERİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAM

2025 asgari ücret beklentileriyle ilgili Ankara kulislerinde konuşulan rakamlar gündemden düşmüyor. Hakan Güldağ, CNBC-e'de katıldığı programda, kulislerden yansıyan en güçlü ihtimalleri açıkladı. Güldağ’a göre, 24 bin lira seviyesine doğru bir eğilim var ve bu oranın yüzde 40’lık bir artışa işaret ettiği değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRETTE SIKIŞIKLIK VAR

Hakan Güldağ, asgari ücretin belirlenme sürecinde bir "sıkışma" yaşandığını ifade etti. Güldağ, "Yüksek bir zam yapılırsa, bu enflasyonla mücadele programını zorlayabilir. Bu nedenle destek paketleri ya da ek yardımlar devreye girebilir. Ancak bu tür adımlar bütçe üzerinde baskı yaratır. Doğru bir denge kurulması şart. Yüksek zam, enflasyonu yeniden tetikleyebilir" dedi. Ayrıca, kira ve gıda fiyatlarının vatandaşların harcamalarında büyük yer tuttuğuna dikkat çekerek, "100 liralık harcamanın 65 lirası kira ve gıda masraflarına gidiyor" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE 'EZDİRMEYECEĞİZ' SÖYLEMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasına da değinen Güldağ, vatandaşların bu açıklamayı farklı yorumladığını belirtti. Güldağ, "Bu ifadeden, ‘Yüzde 45'lik enflasyona ezdirmeyeceğiz’ anlamı çıkmamalı. Şimşek'in, beklenen enflasyon oranının üzerinde bir artış olacağını kastettiğini düşünüyorum" dedi.

HANGİ RAKAMLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Hakan Güldağ, Ankara kulislerinde öne çıkan rakamları detaylandırdı. "Şu an Ankara kulislerinde 24 bin liraya doğru bir yönelim var" diyen Güldağ, 24 bin liranın üzerine çıkma ihtimalinin de konuşulduğunu ifade etti. Görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirten Güldağ, "Bir kesim, asgari ücretin 27-28 bin bandında kalması gerektiğini, aksi takdirde dezenflasyon programının sekteye uğrayacağını savunuyor. Bir diğer grup ise yüzde 35’lik bir artışla yetinilmesi gerektiğini düşünüyor. Öte yandan, Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 44 olduğunu ve en az bu seviyede artış yapılması gerektiğini savunanlar da var" dedi.

Güldağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, bu tartışmaların içinde yüzde 45 artış isteyen grupta yer aldığını düşünmediğini belirtti. "Bence Şimşek, beklenen enflasyon oranını aşmayan bir artış planını savunuyor" dedi.