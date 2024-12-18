İstanbul Planlama Ajansı açıkladı: İstanbulluların asgari ücret beklentisi ne?

Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:15

Güncelleme: 18.12.2024 - 14:15

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından açıklanan İstanbul Barometresi Kasım 2024 verilerine göre, İstanbul’daki asgari ücret beklentisi 33 bin TL'yi aşarken, ekonomik sorunlar şehirdeki en büyük gündem maddesi oldu. Katılımcıların yüzde 44,4’ü ekonomiyi İstanbul’un kasım ayında en önemli sorunu olarak belirtirken, yüzde 14,3’ü ise belediyeye ait anaokullarının kapatılmasıyla ilgili tartışmaları ön plana çıkardı.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK SORUNU: TRAFİK

İstanbul’un en büyük sorunu trafik olarak yüzde 60,4 ile belirlendi. Ekonomik sorunlar ise yüzde 55 ile ikinci sırada yer aldı, ardından yüzde 44 ile sığınmacılar konusu geldi. Kredi kartı borçlarını ödeyebilenlerin oranı yüzde 41,2’de kalırken, geçen ay bu oran yüzde 41,7 idi. Kredi kartı borcunu hiç ödeyemeyenlerin oranı ise yüzde 8’den yüzde 7,2’ye geriledi.

BİRİKİM YAPANLARIN ORANI ARTIYOR

Birikim yapan katılımcıların oranı arttı; kasımda yüzde 19,8’i kenara para koyabildiğini belirtirken, bu oran ekim ayında yüzde 18,3’tü. Birikim yapanlar genellikle altın, hisse senedi ve döviz tercih etti. Kripto paralara olan güven ise düşük, katılımcıların yüzde 63,5’i kripto paraların güvenli bir yatırım aracı olmadığını düşünüyor.

İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARTACAK

Kasım ayında İstanbul’da asgari ücret beklentisi 33 bin 406 TL olarak belirlenirken, katılımcıların büyük kısmı işsizlik, döviz kurları ve enflasyonun önümüzdeki 6 ay içinde artacağını öngörüyor. Yüzde 39,2’si ise ekonominin kötüleşmesini bekliyor.