Asgari ücrette 'tek zam' dayatması: Gizli yönetmelik mi var?

Yayınlanma: 08.12.2023 - 11:25

Güncelleme: 08.12.2023 - 11:49

Asgari Ücret Tespit Komisyonu daha toplanmadan 2024 yılı asgari ücretinin yılda bir kez belirleneceği ve ikinci bir artışın olmayacağı önce Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ardından da Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yaptığı açıklamada "Asgari ücret artışı yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle" dedi.

Hükümet çevreleri asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesinin adeta bir kural veya gelenek olduğunu ileri sürüyor. Konuyla ilgili Sosyal Politika Uzmanı Prof Dr. Aziz Çelik sosyal medya hesabından, "Bu doğru değil" diyerek açıklamada bulundu.

"BİLMEDİĞİMİZ BİR YÖNETMELİKTEN Mİ SÖZ EDİLİYOR"

Çelik, "Bu doğru değil. Yönetmelikte 'yılda bir belirlenir' demiyor. 'En geç iki yılda bir belirlenir' diyor. Dolayısıyla yılda iki kez, hatta dört kez de belirlenmesi mümkün! Sayın Bakan bilmediğimiz bir yönetmelikten mi söz ediliyor? Benim baktığım asgari ücret yönetmeliği böyle diyor"

YÖNETMELİKTE NE YAZIYOR?

Ücretin Belirlenmesi Madde 6:

Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

Ücretin belirlenmesindeki Esas Madde 7:

Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir. Komisyon ücretin belirlenmesinde ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.

Bakan Vedat Işıkhan yanılıyor

Yok öyle bir yönetmelik!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere” demiş.



Bu doğru değil. Yönetmelikte “yılda bir belirlenir” demiyor.



“En geç… pic.twitter.com/oKcg5a3oio — aziz çelik (@EmeginHalleri) December 7, 2023

SON İKİ YILDA ARA ZAM YAPILDI

Son iki yılda asgari ücrete yıl içinde ara zam yapıldı. 2022 yılında sene başında asgari ücrete yüzde 50, sene ortasında ise yüzde 29 zam yapılmasına karşın yılın son çeyreğinde iş gücü ödemelerinin payı yüzde 24.7 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Yıl Net asgari ücret (TL) Değişim(%)

2023 (ikinci 6 ay) 11.402,32 34

2023 (ilk 6 ay) 8.506,80 55

2022 (ikinci 6 ay) 5.500,35 29

2022 (ilk 6 ay) 4.253,40 50

2021 2.832,90 22

2020 2.324 15

2019 2.020 26

2018 1.603 14