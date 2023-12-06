Yayınlanma: 06.12.2023 - 20:04

Güncelleme: 06.12.2023 - 20:04

6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılı asgari ücret zammından bahsetti. Kasım ayı enflasyon farkının açıklanmasının ardından yurttaşlar 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Peki, 2024 yılında asgari ücreti ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması...

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammından bahsetti. Erdoğan, aralık ayında düzenlenecek olan asgari ücret toplantılarının 2024 yılı için belirlenecek asgari ücreti etkileyeceğinden bahsetti:

"Deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz. Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Komisyon görüşmeleri 11 Aralık'ta başlayacak. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."