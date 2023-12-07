TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: 'Teklif edilirse masadan kalkarız'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:48

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:12

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışan, merakla yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Kritik toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kritik açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in aktardığına göre, komisyonda 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli işçinin yer alacağını, işçilerin nasıl geçinemediklerini, hükümet ve işveren temsilcilerine masada anlatacaklarını vurgulayan Atalay, hükümet tarafının teklifini görmeden rakam konuşmayacaklarını söyledi.

"BİZİM RAKAM TELAFFUZ ETMEMİZ DOĞRU DEĞİL"

14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla hükümetin gelmesi halinde ne yapacakları sorusu üzerine Atalay, “O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz” dedi. Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, “Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz” dedi.

Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yılsonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir ismin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 istişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.