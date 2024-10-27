Asgari ücrette zam ne kadar olacak? AKP yönetiminin düşündüğü oran ortaya çıktı!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:52

Güncelleme: 27.10.2024 - 09:52

Milyonlarca yurttaşın geçim ücreti olan asgari ücrete 2025 yılı için ne oranda zam yapılacağına ilişkin iktidar kanadının isteği ortaya çıktı.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre, AKP yönetimindeki hâkim görüş asgari ücretin yüzde 28-30 civarında artırılması. Yüzde 28-30’luk bir artış durumunda yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükselecek.

Ekonomi yönetimi, asgari ücretin 2025 yılında beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılması gerektiği görüşünde. Eğer yüzde 25 artarsa asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş de asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

ABD'DE 'YÜZDE 25' DEMİŞTİ

Aralık ayı başı itibarıyla işçi ve işveren arasında asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da “asgari ücretin hayat standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum” diyerek yeni asgari ücretle ilgili sürecin aralık ayında başlatılacağını söylemişti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ABD’nin Washington kentinde yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda asgari ücrette yüzde 25’lik bir artışın enflasyon hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtmişti.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Muhalefet ise asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini savunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in her mücadelesinde yanındayız. CHP tarafından da 30 bin TL’nin altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı kurmayacağız. 30 bin TL’nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.



