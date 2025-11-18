Askerlik borçlanmasında çifte zam yolda: Uzmanlar tarih verdi!

Çalışma hayatına geç başlayanlar ile ara verenler için önemli olan SGK borçlanmalarında süre daralıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren prim oranlarının artırılacak olması, özellikle askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında maliyetleri belirgin biçimde yükseltecek. Uzmanlar, yıl bitmeden yapılacak başvuruların ciddi avantaj sağlayacağına dikkat çekiyor.

1 OCAK'TA PR İM ORANI ARTACAK

Mevcut uygulamada SGK’ye yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazanç, asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında belirleniyor ve yüzde 32 oranında prim ödeniyor. Ancak TBMM gündemindeki düzenleme yürürlüğe girerse doğum borçlanması dışındaki tüm borçlanmalarda prim oranı 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 45’e çıkacak.

Bu değişiklik yalnızca oran artışıyla sınırlı kalmayacak. Asgari ücrette her yıl yapılan zam nedeniyle borçlanma maliyetleri düzenli olarak yükselirken, yeni yılda hem prim oranı hem de zamlı asgari ücret nedeniyle çift yönlü bir artış yaşanacak. Böylece 2026’da yapılacak borçlanmalar daha yüksek maliyetlerle gerçekleşecek.

BAŞVURUYU ERTELEYEN DAHA FAZLA ÖDEYECEK

SGK borçlanma tutarını başvurunun yapıldığı tarihe göre hesaplıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2025’e kadar başvuranlar, 2025 yılı asgari ücreti ve yüzde 32’lik oran üzerinden ödeme yapacak. Başvuruyu 1 Ocak 2026’ya bırakanlar ise zamlı asgari ücret ve yüzde 45 prim oranı nedeniyle çok daha yüksek bir tutarla karşılaşacak.

Doğum borçlanmasında oran değişmeyecek olsa da yeni yılda asgari ücrette beklenen en az yüzde 20’lik artış, 2026’da başvuran kadınların daha yüksek ödeme yapacağı anlamına geliyor. Askerlik borçlanmasında ise fark daha keskin, 18 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen bir kişinin yılbaşından sonra yapacağı başvuru “100 bin TL’yi aşan ek maliyet” yaratacak.

YILBAŞI EŞİK DEĞER OLDU

SGK borçlanmalarında hem prim oranındaki yükseliş hem de asgari ücret zammı nedeniyle yaşanacak çift artış, yılbaşını kritik bir dönemeç haline getirdi. Uzmanlar, borçlanma planı yapanların 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yaparak yeni yıldaki ağır maliyetlerden kaçınabileceğini belirtiyor.