Assan Hanil ile Sabancı Üniversitesi'nden işbirliği

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 07:00

Assan Hanil, otomotiv endüstrisi için sürdürülebilir çözümler elde etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda Sabancı Üniversitesi ile işbirliği anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Assan Hanil, sektörün sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Türkiye'nin ilk teknoloji ticarileştirme ve çekirdek fon şirketi Inovent ile işbirliğine giderek otomotiv endüstrisi için sürdürülebilir çözümler elde etmek adına önemli bir anlaşma imzaladı.

ORTAK PROJE VE ÇÖZÜMLER

Ar-ge ve inovasyon odağındaki çalışmaları sonucu araç hafifletme, enerji verimliliği, biyoplastik hammadde gibi kritik alanlarda projeler üreten Assan Hanil ile Sabancı Üniversitesi Inovent arasında imzalanan danışmanlık anlaşması çerçevesinde toplantı yaptı.

Toplantıya Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMER) Üst Yöneticisi (CEO) Devrim Özaydın ve TÜMER Akademik Direktörü Doç. Dr. Burcu Saner Okan katıldı.

İşbirliğiyle birlikte otomotiv endüstrisine yönelik yeni nesil polimer malzeme geliştirilmesi, karbon ayak izinin inovatif çözümlerle azaltılması, araç hafifletme için çözümler sunulmasına ilişkin ortak projeler üretilmesi ve sektöre dair sürdürülebilir çözümler elde edilmesi hedefleniyor.

'GELECEĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BELİRLEYECEK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Artan faaliyetleri ve üretimleriyle doğru orantılı bir şekilde sürdürülebilirlik faaliyetlerini de çeşitlendirdiklerini ve geliştirdiklerini aktaran Güner, bu kapsamda üniversite-sanayi iş birliklerine son derece önem verdiklerini vurguladı.

Güner şöyle konuştu:

''Sektörümüzün geleceği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle belirlenecek. Biz de bu vizyon ışığında ürettiğimiz, özellikle hafifletme odaklı, verimlilik sağlayan ve sürdürülebilirliğe katkı sunan teknolojilerimizi kararlılıkla geliştirmeye devam edeceğiz.

Bugün Sabancı Üniversitesi Inovent ile başlattığımız bu değerli iş birliği ile de hem sektörün hem de ülkemizin sürdürülebilirlik yolculuğuna ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz.''