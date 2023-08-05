Aşure pişirmek artık lüks oldu!
Muharrem ayının gelmesiyle birlikte evlerde aşure tencereleri kaynamaya başladı. Ancak gıda ürünlerinin fiyatlarına gelen düzenli zamlar sonrası, aşure pişirmek de lüks haline geldi.
Enflasyonist ortam ve yüksek üretim maliyetleri gibi nedenlerle artan kuruyemiş fiyatları, aşurenin maliyetini de artırdı. Maliyet bu yıl 550-580 liraya ulaştı. Alım gücü hızla düşen yurttaş ise çareyi, aşure için gerekli malzemelerden bazılarını tencereye daha az koyarak ya da hiç koymayarak buldu.
Cumhuriyet’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Sekreteri Işıl Arslan, aşure için gerekli temel ve süsleme malzemelerinin yüzde 40-180 zamlandığını belirtti.
Arslan, “Tüm ürünlerden 250 gram konulduğu varsayıldığında aşure maliyeti 550-580 lirayı buluyor. Bu geçen sene 300-350 liraydı. Bir tencerede yaklaşık yüzde 80-85’lik maliyet artışı söz konusu” dedi.
Ayrıca sektörde hareketliliğin en fazla olduğu dönemlerin yılbaşı, bayramlar ve aşure ayı olduğunu belirten Arslan, fiyat artışları ile beraber son yıllarda hareketliliğin azaldığını belirtti.
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