Aşure pişirmek artık lüks oldu!

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte evlerde aşure tencereleri kaynamaya başladı. Ancak gıda ürünlerinin fiyatlarına gelen düzenli zamlar sonrası, aşure pişirmek de lüks haline geldi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00
Aşure pişirmek artık lüks oldu!
Abone Ol google-news

Enflasyonist ortam ve yüksek üretim maliyetleri gibi nedenlerle artan kuruyemiş fiyatları, aşurenin maliyetini de artırdı. Maliyet bu yıl 550-580 liraya ulaştı. Alım gücü hızla düşen yurttaş ise çareyi, aşure için gerekli malzemelerden bazılarını tencereye daha az koyarak ya da hiç koymayarak buldu. 

Cumhuriyet’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Sekreteri Işıl Arslan, aşure için gerekli temel ve süsleme malzemelerinin yüzde 40-180 zamlandığını belirtti.

Arslan, “Tüm ürünlerden 250 gram konulduğu varsayıldığında aşure maliyeti 550-580 lirayı buluyor. Bu geçen sene 300-350 liraydı. Bir tencerede yaklaşık yüzde 80-85’lik maliyet artışı söz konusu” dedi.

Ayrıca sektörde hareketliliğin en fazla olduğu dönemlerin yılbaşı, bayramlar ve aşure ayı olduğunu belirten Arslan, fiyat artışları ile beraber son yıllarda hareketliliğin azaldığını belirtti.



Muharrem Ayı aşure maliyet Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği Işıl Arslan

İlgili Haberler

Alevi Kültür Derneği'nden aşure afişlerinin kaldırılmasına tepki: 'Saygısızlık!'

Alevi Kültür Derneği'nden aşure afişlerinin kaldırılmasına tepki: 'Saygısızlık!'
Aşure nasıl yapılır? Aşure pişirirken dikkat edilmesi gerekenler!

Aşure nasıl yapılır? Aşure pişirirken dikkat edilmesi gerekenler!
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler