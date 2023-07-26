Aşure nasıl yapılır? Aşure pişirirken dikkat edilmesi gerekenler!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 19:02

Güncelleme: 26.07.2023 - 19:06

Her sene Muharrem ayının 10. gününde başlayan ve bereket inancıyla da büyük bir bağlantısı olan aşure, sadece ülkemizde değil, farklı birçok toplumda kendine yer bulmuştur. Hatta birçok kültürde paylaşım ortamının oluşmasına da vesile olmuştur. Aşure ayı olarak bilinen muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok rivayet vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenleri; Hz. Nuh'un gemisinin büyük tufan bitip sular çekilince bugünkü Cudi Dağı'na oturduğu, kurtulanların ise gemide kalan erzakla ‘Selamet çorbası’ pişirmesine dayanıyor. Hz. Adem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapıldığıdır. Osmanlı döneminde de saraylarda helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağaları tarafından hazırlanırmış. Muharrem ayında ‘Aşure Testisi’ adı verilen özel kaplarda birkaç gün dağıtılırmış.

Günümüzde ise; aşurenin ana malzemeleri sabit olmakla beraber yörelere göre çeşitlilik gösteriyor. Ama her yer için kuru üzüm, incir, kayısı, buğday, fasulye bu bereketli lezzetin olmazsa olmazıdır. Aşurenin yapıldığı evlere yıl boyunca bereket getireceğine inanılır. Bakliyat ve yemişler kaynatılır, sonrasında komşulara dağıtılarak paylaşılır. Aşurenin kabı yıkanmadan iade edilir. Aşure artarsa meyve ağaçlarının dibine dökülür ve bu ağaçların daha çok meyve vereceğine inanılır. İşte püf noktalarıyla aşure tarifi….

AŞURE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı aşurelik buğday

1 çay bardağı nohut

1 çay bardağı kuru fasulye

100 gram kuru kayısı

100 gram kuru üzüm

2 su bardağı toz şeker

Dilerseniz bir tutam karanfil



Süslemek için



Mevsimi ise nar taneleri

Doğranmış kuru meyveler

Fındık, fıstık, badem

Tarçın

Kuş üzümü



Yapılışı

Öncelikle buğday, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı kaplara alarak bir gece boyunca suda bekletin. Ertesi gün buğdaya 4 litre su ekleyerek geniş bir tencereye alıp iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı tencerelerde haşlayarak iyice pişirip, çıkan kabuklarını temizleyin. Kuru kayısı ile inciri kare şeklinde keserek ayrı ayrı kaplarda 5 dakika haşlayıp süzün. Haşladığınız ve pişirdiğiniz tüm malzemeleri büyük bir tencereye alarak pişirin. Bir tutam karanfil ekleyin. Son olarak şekeri ekleyerek karıştırıp kısık ateşte pişirin. Aşure kaselere ayırıp ve üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

AŞURE PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Aşurelik buğdayın iyi derecede pişmesi bir gece önceden suda bekletilmesi gerekir. Suda yumuşayan buğdaylar, aşurenin kıvam almasını kolaylaştıracaktır.

Nohut ve fasulye de bir gece önceden suda bekletilmelidir. Böylece yerken rahatsızlık vermez.

Aşurenin kıvamını çok yoğun istemiyorsanız azar azar sıcak su ilave edin.



Aşurenin kararması için buğday pişerken içme suyu kullanın ve içine bir çay kaşığı karbonat ilave edebilirsiniz. Ayrıca incir, kayısı, kuru üzüm gibi diğer malzemeleri ayrı ayrı pişirip, süzüp ilave etmelisiniz. Ya da ayrı ayrı kaselerde sıcak suda bekletmelisiniz. Daha beyaz olması için aşureye ılık süt ekleyebilirsiniz.

Aşurede şeker çok önemli ne çok şekerli ne de az şekerli olmamasına dikkat edilmesi gerekir.





Kuru bakliyatları haşlayacağınız suyun içme suyu olmasına dikkat edin.



Aşure bol malzemeli ve çok su isteyen bir yiyecek olduğu için, pişirme tencerenizi mümkün olduğunca büyük seçmelisiniz.



İncir eklemek isteyenler ise; son aşamada eklemelidir; çünkü incir aşurenin rengini bir miktar koyulaştırma özelliğine sahiptir.



Karanfil eklemek istediğinizde, aşureyi pişirmeden önce birkaç adet karanfili 1 fincan suda kaynatıp suyunu ekleyebilirsiniz.

Aşure kısık ateşte pişirilmelidir. Kısık ateşte ağır ağır pişen aşure daha lezzetli olur.



Aşureyi gül suyu ile tatlandırmak isterseniz, ocaktan aldıktan sonra 1 çorba kaşığı kadar ilave edebilirsiniz.



Aşureyi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz...