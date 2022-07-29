Asya borsaları karışık seyir izledi

29 Temmuz 2022 Cuma, 10:30

Biden ve Şi'nin dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret, iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceği mesajını verirken, Beyaz Saray yetkilisi, ikili arasında yüz yüze görüşme gerçekleştirileceği ancak görüşmesinin zamanının henüz belli olmadığını kaydetti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da konut başlangıçları yüzde 2,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,89 değer kaybederek 3.253 puana düştü, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,67 artışla 2.451 puana yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 27.801 puana gerilerken, dolar/yen paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 1,1 azalışla 132,7'ye indi.

Hafta başından bu yana yüzde 2'nin üzerinde gerileyen parite, böylece 17 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 yükselişle 57,356 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 azalışla 20.063 puan oldu.