Avrupa borsaları yükselişle açıldı

29 Temmuz 2022 Cuma, 10:13

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.17 yükselişle 7.358 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.06 artışla 6.406 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0.84 değer kazancıyla 22.116 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1.31 primle 8.191 puanda ve bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0.5 üzerinde 1,0240 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırmasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

ABD EKONOMİSİ DARALDI

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 küçülen ABD Ekonomisi, dün açıklanan verilere göre ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını ve işletmelerin büyüdüğünü kaydetti.

Öte yanda, dün Almanya'da açıklanan öncü enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık artışı yüzde 7,5'e gerilese de piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı.

Bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi.