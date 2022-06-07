Asya borsaları karışık seyretti

07 Haziran 2022 Salı, 10:09

ABD'nin cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri ve ABD Hazinesi'nin bu hafta gerçekleştireceği tahvil satışları öncesi, piyasalarda hareketlilik arttı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,06 ile 4 haftanın en yüksek seviyesini görürken dolar endeksi de yükselişini 3'üncü güne taşıdı.

YEN ALARMI

Japon yeni'nin dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine inmesi Japon hükümet yetkililerini alarma geçirdi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ise parlamentodaki konuşmasında düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti. Birçok ülke Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmek için faiz artırdığı ortamda Japonya Merkez Bankası'nın politika duruşu da yen'deki zayıf görünümde etkili oluyor.

Kuroda "BOJ güçlü parasal gevşeme politikasına ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek" açıklamasını yaptı. Kuroda'nın açıklamalarının ardından yen'deki değer kaybı devam etti ve dolara karşı 132.75'ten işlem gördü.

Çin piyasalarında ise yeni tip koronavirüs salgınını kapsamında uygulamaya alınan tedbirlerin kademeli kaldırılması ve teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemelerde sona gelindiği haberleri pay piyasalarını destekledi.

Öte yandan Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,85'e yükseltti. Piyasalarda, bankanın 25 baz puanlık artırıma gitmesi beklenirken, karar metninde enflasyondaki yükselişe işaret edildi. Enflasyonun hedefine geri dönmesi için ne gerekirse yapılacağı mesajı verilen metinde, "Önümüzdeki aylarda parasal koşulların normalleşmesi sürecinde yeni ek adımlar bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.242 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 azalarak 2.626 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 7.096 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 27.944 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 üzerinde 132,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 düşüşle 55.012 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 21.539 puanda seyrediyor.