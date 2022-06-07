Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında, tahvil faizlerindeki yükseliş ve Avustralya Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz artırımına gitmesinin ardından karışık bir seyir izlendi. Bunun yanı sıra Japon yeni'nin dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine inmesi Japon hükümet yetkililerini alarma geçirdi.
ABD'nin cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri ve ABD Hazinesi'nin bu hafta gerçekleştireceği tahvil satışları öncesi, piyasalarda hareketlilik arttı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,06 ile 4 haftanın en yüksek seviyesini görürken dolar endeksi de yükselişini 3'üncü güne taşıdı.
YEN ALARMI
Japon yeni'nin dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine inmesi Japon hükümet yetkililerini alarma geçirdi
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ise parlamentodaki konuşmasında düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti. Birçok ülke Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmek için faiz artırdığı ortamda Japonya Merkez Bankası'nın politika duruşu da yen'deki zayıf görünümde etkili oluyor.
Kuroda "BOJ güçlü parasal gevşeme politikasına ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek" açıklamasını yaptı. Kuroda'nın açıklamalarının ardından yen'deki değer kaybı devam etti ve dolara karşı 132.75'ten işlem gördü.
Çin piyasalarında ise yeni tip koronavirüs salgınını kapsamında uygulamaya alınan tedbirlerin kademeli kaldırılması ve teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemelerde sona gelindiği haberleri pay piyasalarını destekledi.
Öte yandan Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,85'e yükseltti. Piyasalarda, bankanın 25 baz puanlık artırıma gitmesi beklenirken, karar metninde enflasyondaki yükselişe işaret edildi. Enflasyonun hedefine geri dönmesi için ne gerekirse yapılacağı mesajı verilen metinde, "Önümüzdeki aylarda parasal koşulların normalleşmesi sürecinde yeni ek adımlar bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.242 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 azalarak 2.626 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 7.096 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 27.944 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 üzerinde 132,8'den işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 düşüşle 55.012 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 21.539 puanda seyrediyor.
Video Haberler
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
- İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video
- Ahmet Özal oy hedefini açıkladı
- Oyuncak tabancayla soygun
- Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
- Binlerce genç İzmir Marşı'nı söyledi
- Bursa'da pes dedirten hırsızlık: Arabasına koydu gitti
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Attila Szalai, İngilizleri mest etti!