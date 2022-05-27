Asya borsaları yükseldi

27 Mayıs 2022 Cuma, 12:06

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının pay piyasalarında pozitif karşılandığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin hafif altında arttı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, veri sonrası yaptığı açıklamada, çekirdek enflasyonun, enerji fiyatları keskin bir şekilde düşmediği sürece 12 ay boyunca merkez bankasının yüzde 2 hedefi civarında kalacağını belirterek, "Enflasyondaki son artış, tek başına parasal teşvikin derhal geri çekilmesine yol açmayacak" dedi.

Öte yandan Çin'de sanayi karları nisanda yıllık yüzde 8,5 ile son 2 yılda ilk kez daralma kaydetti ve salgın tedbirleri dolayısıyla ekonomide beklenen yavaşlamayı teyit etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23 artarak 3.130 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 2.638 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,66 yükselişle 26.782 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 127,1 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,14 artışla 54.870 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 primle 20.697 puana çıktı.