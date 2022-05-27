Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 2.454,41 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,57 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 2.454,41 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32'yle finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,04'lük sınırlı düşüşle iletişim oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,35 değer kazanarak günü 2.450,84 puandan tamamladı.
TCMB'NIN FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU BEKLENİYOR
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının pay piyasalarında pozitif karşılandığını söyledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun izleneceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.
Analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verileriyle ülkede enflasyonun martta zirve yapıp yapmadığına dair belirsizliklerin giderilmeye çalışılacağını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.470 ve 2.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Video Haberler
- FETÖ’nün hücre evlerine operasyon
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon: 5 tutuklama
- Bankadan 100 bin Euro'luk soygun girişimi
- Ümraniye'de korkunç kaza: 11 yaralı!
- Yardımına AFAD ekibi yetişti
- İstanbul'da görsel şölen
- Laf dalaşı bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Baygınlık geçiren köpeğe su içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- AKP'li sanmış, her şeyi anlatmış