Asya borsaları yükseldi

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:39

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang, ekonominin hala aşağı yönlü baskılarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bankanın ekonomiyi desteklemek için gerekli adımları atmaya devam edeceğini bildirdi. Ülkenin bankacılık regülatörü ise bankalara, devam eden inşaatlar için uygun şirketlere kredi koşullarının rahatlatılması tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayıları bölge genelinde risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Çin bazı şehirlerde kısıtlamaları artırmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,55 artışla 3.278 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,90 yükselişle 2.375 puana çıktı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla 54.307 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 primle 20.846 puan oldu.

Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.