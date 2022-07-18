Avrupa borsaları yükselişle açıldı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:40

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1.15 yükselişle 7.242 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.81 artışla 6.085 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0.25 değer kazancıyla 20.986 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.78 primle 8.008 puanda bulunuyor.

Geçen hafta 0,9952 ile son 20 yılın en düşüğüne gerileyen Euro/dolar paritesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) korkulduğu kadar şahin adımlar atmayacağına yönelik beklentilerle kayıplarını sınırlı da olsa telafi ederken, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0.6 artışla 1.0140 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yükseldiğini kaydederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını ifade etti.

Bu hafta, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yanı sıra İtalya'daki siyasi gelişmeler ve Rusya'nın 21 Temmuz'da gaz akışını tekrar başlatıp başlatmayacağına ilişkin endişelerle yoğun gündemin takip edileceğini belirten analistler, ECB'nin perşembe günkü toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.